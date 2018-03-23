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Жилье – ветеранам

В Тяжинском районе две вдовы фронтовиков получили сертификаты на жилье.
Вдовы участников Великой Отечественной войны Анна Лазаревна Савельева из села Ступишино и Агафья Ивановна Жданова из села Малопичугино в ближайшее время справят новоселье в благоустроенном жилье.
Свидетельство на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья вдовам участников войны вручила главный специалист по жилищным вопросам администрации Тяжинского муниципального района Ирина Павловна Мурашко.
Со столь значимым событием женщин поздравили глава Ступишинского сельского поселения Виктор Александрович Никонов и глава Новопокровского сельского поселения Сергей Петрович Даниленко.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/03/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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