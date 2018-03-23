Жилье – ветеранам

В Тяжинском районе две вдовы фронтовиков получили сертификаты на жилье.
Вдовы участников Великой Отечественной войны Анна Лазаревна Савельева из села Ступишино и Агафья Ивановна Жданова из села Малопичугино в ближайшее время справят новоселье в благоустроенном жилье.
Свидетельство на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья вдовам участников войны вручила главный специалист по жилищным вопросам администрации Тяжинского муниципального района Ирина Павловна Мурашко.
Со столь значимым событием женщин поздравили глава Ступишинского сельского поселения Виктор Александрович Никонов и глава Новопокровского сельского поселения Сергей Петрович Даниленко.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В 2018 году в Кемерове число мест концентрации ДТП уменьшат до 13-ти, а в Новокузнецке – до восьми.
|
В Киселевске осудили 40-летнего таксист, который сбил голосовавшего пешехода. Водитель подумал, что...
|
Утром четверга, 22 марта, в Анжеро-Судженске случился пожар в жилой девятиэтажке. Из огня спасли...
|
В Кемерове по проекту "Безопасные и качественные дороги" установят пять новых светофоров.