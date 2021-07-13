Житель Березовского выдал росгвардейцам найденный на обочине трассы пистолет

В городе Березовский инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили за гражданский поступок 40-летнего местного жителя, который добровольно выдал газовый пистолет.
По словам мужчины, конструктивно схожий с оружием предмет он обнаружил на обочине дороги по пути в областной центр. Находку горожанин забрал с собой, а когда узнал о выплатах за добровольную выдачу оружия, решил сдать ее правоохранителям.
По предварительной информации, найденным предметом является газовый пистолет немецкого производства. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.
Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!
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