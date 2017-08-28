Житель Ижморского района напал на полицейского

23-летний житель Ижморского района, подозревается в насилии в отношении представителя власти.

27 июля в отдел полиции поступило сообщение, что у местного жителя украли мопед. На место происшествия отправились оперативная группа. По дороге полицейские заметили двух молодых людей, передвигавшихся на том самом мопеде.

На требования полицейских проследовать с ними в отдел полиции 23-летний задержанный отреагировал агрессивно. Он ударил сотрудника полиции локтем по лицу, разбив ему губу. Стражи порядка надели на молодчика наручники и доставили в отдел полиции.