Житель Ижморского района напал на полицейского

23-летний житель Ижморского района, подозревается в насилии в отношении представителя власти.
27 июля в отдел полиции поступило сообщение, что у местного жителя украли мопед. На место происшествия отправились оперативная группа. По дороге полицейские заметили двух молодых людей, передвигавшихся на том самом мопеде.
На требования полицейских проследовать с ними в отдел полиции 23-летний задержанный отреагировал агрессивно. Он ударил сотрудника полиции локтем по лицу, разбив ему губу. Стражи порядка надели на молодчика наручники и доставили в отдел полиции.
28/08/2017
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