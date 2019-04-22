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Житель Калтана чуть не убил знакомого из-за сигареты

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Калтана обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, обвиняемый находился в гостях у знакомого и мужчины распивали спиртное. Уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, гость попросил сигарету у сожительницы хозяина дома, однако та сообщила ему, что сигарет нет.

Мужчина разозлился и укусил женщину за запястье, а затем нанес ножом несколько ударов  ее сожителю. Женщина вызвала «скорую помощь» и полицию.  

Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, злоумышленник был задержан. В ходе предварительного следствия он давал показания, что наносил удары в жизненно важные органы: грудь и живот, однако убивать не хотел.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
22/04/2019
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