Житель Калтана чуть не убил знакомого из-за сигареты

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Калтана обвиняемого в покушении на убийство.
По версии следствия, обвиняемый находился в гостях у знакомого и мужчины распивали спиртное. Уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, гость попросил сигарету у сожительницы хозяина дома, однако та сообщила ему, что сигарет нет.
Мужчина разозлился и укусил женщину за запястье, а затем нанес ножом несколько ударов ее сожителю. Женщина вызвала «скорую помощь» и полицию.
Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, злоумышленник был задержан. В ходе предварительного следствия он давал показания, что наносил удары в жизненно важные органы: грудь и живот, однако убивать не хотел.
Фото из открытых источников
22/04/2019
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