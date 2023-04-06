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Житель Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении наркотических средств

Линейным отделом (ЛО) МВД России на станции Белово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Промышленновского района по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение и хранение  наркотических средств, совершенные без цели сбыта в крупном размере).

Транспортные полицейские установили, что мужчина собирал коноплю на участке недалеко от своего дома, затем перенес растения в надворные постройки, где хранил до момента изъятия сотрудниками транспортной полиции. В ходе обследования домовладения фигуранта оперативники обнаружили и изъяли 22 пакета с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой более 23 килограммов.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрит Промышленновский районный суд Кемеровской области.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/04/2023
Происшествия
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