Житель Кузбасса обязан выплатить около 800 тысяч рублей за разбитый автофургон, арендованный у предпринимателя

Как сообщил корреспонденту «Новостей Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, мариинец арендовал у жителя одного из посёлков Кемеровского муниципального округа грузовой фургон ГАЗ 3302 за 7 тысяч рублей в месяц. Через четыре месяца арендатор, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, на трассе Р-255 «Сибирь» допустил опрокидывание автомобиля, разбив его. Стоимость восстановительного ремонта составила около полутора миллионов рублей при рыночной стоимости автомобиля 960 тысяч рублей. Добровольно возмещать ущерб житель Мариинска отказался, в связи с чем владелец автомобиля вынужден был обратиться в суд.

Рассмотрев исковое заявление, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в июне 2021 года между индивидуальным предпринимателем из Кемеровского муниципального округа и жителем Мариинска был заключён договор аренды грузового фургона ГАЗ 3302 с ежемесячной оплатой по 7 тысяч рублей. Через четыре месяца после заключения договора аренды мариинец, управляя фургоном в состоянии алкогольного опьянения, на трассе Р-255 «Сибирь» допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием автомобиля, разбив его.

За совершённое правонарушение мариинец мировым судьёй судебного участка № 1 Кемеровского судебного района был привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

В связи с тем, что фургону были причинены значительные технические повреждения, владелец автомобиля направил жителю Мариинска требование добровольного возмещения ущерба, которое было оставлено без ответа.

При этом экспертиза показала, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет около полутора миллионов рублей, а его рыночная стоимость – 960 тысяч рублей, в связи с чем ремонтировать фургон нецелесообразно. Остались также годные после аварии остатки автомобиля, стоимость которых с учётом затрат на демонтаж, дефектовку, хранение и продажу составила около 180 тысяч рублей.

Истец просил суд взыскать с ответчика сумму ущерба около 780 тысяч рублей в виде разницы между рыночной стоимостью фургона и стоимостью годных остатков, а также 10 тысяч рублей в качестве расходов по оплате государственной пошлины.

Ответчик, надлежаще извещённый о рассмотрении гражданского дела, в суд не явился.

Суд, исследовав письменные материалы дела и выслушав представителя истца, установил наличие оснований для предъявления требований о взыскании материального ущерба и постановил взыскать с ответчика всю требуемую сумму: 789 тысяч 224 рубля 47 копеек.

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