Житель Кузбасса «отсудил» около 650 тысяч рублей за навязанные ему при покупке автомобиля дополнительные услуги

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, при приобретении автомобиля «NISSANTERRANO» в одном из автосалонов у компании «Ультра» 65-летний житель Мариинска вынужден был оплатить двум московским фирмам более 300 тысяч рублей за дополнительные услуги.

Как следует из материалов дела, в середине марта прошлого года 65-летний житель Мариинска в автосалоне посредством заключения кредитного договора с коммерческим банком «ЛОКО-банк» по продукту «Лимоны на авто» приобрёл автомобиль «NISSAN TERRANO».

Кредит в размере более полутора миллионов рублей был предоставлен не только на оплату автомобиля. По условиям договора за сумму около 300 тысяч рублей автолюбитель стал «счастливым» обладателем сертификатов от компании «Север» (г.Москва) на оказание в течение грядущих 4 – 5 лет круглосуточной квалифицированной юридической поддержки, услуг помощи на дорогах и эвакуацию, а также на оказание услуг круглосуточной квалифицированной медицинской поддержки. Дополнительно за сумму около 100 тысяч рублей от компании «АВТО-ЗАЩИТА» (г.Москва) ему был предоставлен сертификат опционного договора «Финансовая защита автомобилиста», по условиям которого компания предоставляла ему единовременные услуги при заключении сделки по приобретению автомобиля, а также длящиеся услуги сроком на 1 год, связанные с абонентским обслуживанием заказчика услуг.

Через неделю после совершённой сделки мариинец осознал, что приобретённые дополнительные услуги ему были навязаны, после чего в адрес обеих фирм он направил письма об отказе от навязанных ему дополнительных услуг в соответствии со статьёй 32 Закона «О защите прав потребителей». Однако его письма были оставлены без ответа.

В результате покупатель автомобиля обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области за защитой своих прав.

Руководство компании «Север» игнорировало извещения суда о предстоящем судебном разбирательстве. А вот представитель компании «АВТО-ЗАЩИТА», хотя и не явился в суд, но представил возражения относительно предъявленных требований, согласно которым ссылался на добровольное заключение договора покупателем автомобиля.

Однако суд, рассмотрев дело, частично удовлетворил исковые требования.

С компании «Север» в пользу потребителя постановлено взыскать около 470 тысяч рублей, а с компании «АВТО-ЗАЩИТА» – около 170 тысяч рублей.

В перечень взысканных сумм вошли стоимость оплаченных по договорам услуг, проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред и почтовые расходы, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

Не согласившись с решением суда, представитель компании «АВТО-ЗАЩИТА» обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда в целом оставила решение суда первой инстанции без изменения, лишь незначительно снизив взысканную с компании «АВТО-ЗАЩИТА» сумму.

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