Как рассказал корреспонденту ИА «Новости Кузбасса» представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, несмотря на гарантии продавца относительно исправности автомобиля, уже в первые дни после покупки была выявлена нестабильная работа двигателя при движении. Самарская компания «Ультра», продавшая автомобиль, оставила без внимания требование о возвращении покупателю стоимости автомобиля, в связи с чем житель Мариинска был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав.

Как следует из материалов гражданского дела, в середине марта прошлого года 60-летний житель Мариинска в торговом центре «Автопассаж» (г.Кемерово) приобрёл за 1 млн 60 тысяч рублей автомобиль LADA XRAY (2020 года выпуска). Продавцом выступила самарская компания «Ультра», осуществляющая свою деятельность в данном торговом центре. При продаже продавец гарантировал, что передаваемый им автомобиль технически исправен, функционален и дефектов не имеет.

Однако уже в первые дни после покупки в ходе эксплуатации стали выявляться недостатки в виде нестабильной работы двигателя при движении автомобиля, сопровождающейся ритмичным морганием лампочки индикатора «Check Engine» на приборной панели. Через несколько дней специалистом была проведена диагностика электронных систем и блоков управления автомобиля, в результате которой были выявлены неисправности двигателя, критичные для нейтрализатора.

Практически сразу покупатель направил в компанию «Ультра» досудебное требование о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости автомобиля, которое компанией-продавцом было оставлено без внимания. В связи с этим покупатель и обратился в суд за защитой своих прав.

В ходе рассмотрения дела судом назначалась автотехническая экспертиза, которая подтвердила наличие недостатков автомобиля, носящих производственный характер.

Действующим законодательством установлено, что потребитель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы независимо от того, насколько существенными были отступления от требований к качеству товара, установленные в статье 4 Закона «О защите прав потребителей», при условии, что такие требования были предъявлены в течение 15 дней со дня его передачи потребителю.

Досудебное требование о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств было направлено покупателем в течение 15-дневного срока, добровольно продавцом требование исполнено не было, а наличие недостатков качества автомобиля было неопровержимо установлено при рассмотрении дела. В связи с этим Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований потребителя.

В результате суд взыскал с продавца в пользу потребителя 2 млн 885 тыс. 700 рублей, в сумму которых вошли стоимость автомобиля, неустойка, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, компенсация морального вреда, а также взыскание судебных расходов.

Не согласившись с решением суда, компания «Ультра» обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях судебной коллегией по гражданским делам Кемеровского областного суда решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

В течение 10 рабочих дней с момента получения присуждённой суммы покупатель обязан вернуть автомобиль по месту приобретения товара за счёт продавца.