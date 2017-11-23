Житель Ленинска-Кузнецкого изобрел устройство для кражи денег из банкоматов

В Ленинске-Кузнецком будут судить 19-летнего мужчину, который изготовил приспособление, позволяющее похищать деньги из банкомата.

В дежурную часть отдела полиции «Полысаево» межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» поступило сообщение о том, что сотрудники инкассации обнаружили в банкомате, расположенном в одном из магазинов города, накладку на модуле выдачи наличных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника, установившего оборудование. Им оказался 19-летний житель Полысаева. Подозреваемый признался, что посмотрел в интернете видеоролики с примерами, когда на различных банкоматах находили самодельные накладки, с помощью которых похищались денежные средства.

Обвиняемый самостоятельно изготовил аналогичное приспособление и с помощью него похитил из устройства 16 000 рублей. Ленинск-кузнечанин стал фигурантом уголовного дела.