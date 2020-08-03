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Житель Ленинска-Кузнецкого обвиняется в краже детского велосипеда

Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя Ленинск-Кузнецкого района. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В мае текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» обратился 30-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестный похитил четырехколесный велосипед его ребенка. Сумма причиненного ущерба составила 4 000 рублей. Полицейские выяснили, что детский транспорт находился на лестничной площадке и не был пристегнут противоугонным тросом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Ленинск-Кузнецкого района. Украденный детский велосипед он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе дознания также была установлена причастность фигуранта еще к одному преступлению. Осенью 2019 года он похитил у прохожего мобильный телефон.

В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 4 года лишения свободы.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
03/08/2020
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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