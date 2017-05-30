Житель Ленинска-Кузнецкого помог полицейским задержать уличного грабителя

В Ленинске-Кузнецком незнакомец догнал на улице 36-летнюю женщину и вырвал из ее рук сумку.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили молодчика в ближайшем и места происшествия гаражном массиве: его удерживал молодой человек. Паверь не смог пройти мимо плачущей женщины и узнав, что случилось, бросился на помощь.

Они вместе пошли в сторону гаражей, куда скрылся грабитель. Вскоре горожанка заметила похитителя, который в это время изучал содержимое ее сумки. Злоумышленник увидел потерпевшую и попытался убежать. Однако мужчина, сопровождавший женщину, догнал его и удерживал до прибытия полицейских.

Неравнодушным прохожим оказался 25-летний местный житель. Руководство межмуниципального отдела МВД "Ленинск-Кузнецкий" решило его поощрить за помощь в задержании злоумышленника. Похищенное изъяли и вернули законной владелице.

А 34-летний грабитель теперь будет ждать суда. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.