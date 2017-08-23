Житель Лондона получал штрафы за нарушения ПДД в КУзбассе

В ГИБДД по Кемеровской области обратился 26-летний мужчина, который, являясь гражданином России, длительное время проживает в Лондоне. При этом, находясь за границей он получал штрафы на нарушения ПДД в Кемерово. О взысканиях мужчина узнал на портале Госуслуг.

Оказалось, что по Кемерово на автомобиле передвигался мужчина с поддельным водительским удостоверением.

После обращения пострадавшего,на проспекте Шахтеров в Кемерове экипаж ГИБДД остановил автомобиль Nissan Liberty, водитель которого предъявил автоинспекторам удостоверение с признаками подделки: цвет бумаги, шрифт букв и печать отличались от оригинальных. Кроме этого, фото оказалось вклеено под чужими данными на документе.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что водитель - безработный 33-летний кемеровчанин, лишенный права управления транспортными средствами за поездку в состоянии алкогольного опьянения, купил фальшивый документ в интернете.

За управление машиной без прав суд арестовал его на одни сутки. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Мужчине грозит до 6 месяцев заключения под стражу.

А проживающий в Великобритании россиянин может в установленном законом порядке обжаловать штрафы, которые были выписаны на его имя.