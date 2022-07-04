Житель Мариинска через суд взыскал с местной администрации более 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля

Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к выводу, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилась дорожная выбоина глубиной до 70 сантиметров, образовавшаяся в результате ненадлежащего состояния проезжей части дороги, допущенного по вине Мариинского территориального Управления администрации Мариинского муниципального округа.

Рассмотрев гражданское дело, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в середине мая прошлого года в позднее время суток родственница владельца автомобиля Toyota Land Cruiser на одном из участков уличной дорожной сети допустила левым передним колесом наезд на выбоину шириной 55 см, длиной 1 м и глубиной до 70 см. В месте нахождения выбоины ограждения и предупреждающие знаки отсутствовали, хотя опасные для движения участки проезжей части должны быть оборудованы ограждениями. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю были причинены повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД не усмотрели вины водителя автомобиля в произошедшем, и вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. При этом ими было установлено нарушение требований к состоянию проезжей части, в результате чего ответчику было выдано предписание с предложением устранить сверхнормативные дефекты.

Позже владелец автомобиля телеграммой уведомил ответчика о предстоящем осмотре транспортного средства, на который представитель Мариинского территориального Управления не явился.

После расчёта экспертом стоимости ущерба автомобилю житель Мариинска (собственник этого автомобиля) с собранными доказательствами обратился с исковым заявлением в суд.

В судебном заседании представители Мариинского территориального Управления администрации Мариинского муниципального округа, не соглашаясь с исковыми требованиями, настаивали на том, что в произошедшем усматривается вина водителя автомобиля, а также посчитали сумму причинённого ущерба завышенной.

Однако суд пришёл к иному выводу.

«Признаков грубой неосторожности в действиях водителя автомобиля истца суд не усматривает, поскольку яма в дорожном покрытии была скрыта водой, глубина её была неизвестна. С учётом изложенного, суд приходит к выводу о наличии вины ответчика МТУ администрации Мариинского муниципального округа в произошедшем ДТП», - говорится в решении суда.

В результате суд взыскал в пользу истца более 300 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость причинённого автомобилю ущерба, судебные расходы на проведение экспертизы, оплата юридических услуг, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с решением, Мариинское территориальное Управление обжаловало его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.