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Житель Осинников выдал инспекторам Росгвардии два газовых пистолета

    В Осинниках к инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии обратился 52-летний местный житель. Он рассказал, что, разбирая вещи покойного тестя, обнаружил два неизвестных пистолета. Зная из СМИ о проводимой в области профилактической операции, он решил выдать находку стражам правопорядка.

  Росгвардейцы поблагодарили горожанина за гражданский поступок. Предварительно установлено, что выданным оружием являются два незарегистрированных газовых пистолета отечественного и немецкого производства. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате  мужчине денежного вознаграждения в размере 4 000 рублей.

  Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Осинники
kuzbassnews.ru
07/02/2020
Общество
Осинники
Новости Кузбасса

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