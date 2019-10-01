Житель Полысаева отнес в полицию найденные на берегу реки патроны

В Полысаево в полицию пришел 31-летний мужчина. Он принес коробку с патронами, которые нашел накануне на берегу реки, куда пришел порыбачить.
В настоящее время все 30 патронов направлены на исследование.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кадрами последствий страшного ДТП, которое произошло возле СКК "Снежинка", поделились...
|
В областном центре местные жители услышали на острове неподалёку от набережной лай собак....
|
В областном центре местные жители услышали на острове неподалёку от набережной лай собак....
|
Активно поддерживают в регионе и людей с ограниченными возможностями. В Кемерове прошёл первый...