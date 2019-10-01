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Житель Полысаева отнес в полицию найденные на берегу реки патроны

В Полысаево в полицию пришел 31-летний мужчина. Он принес коробку с патронами, которые нашел накануне на берегу реки, куда пришел порыбачить.

В настоящее время все 30 патронов направлены на исследование.

 

 

 

Фото из открытых источников

Общество
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Полысаево
kuzbassnews.ru
01/10/2019
Общество
Топ
Полысаево
Новости Кузбасса

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