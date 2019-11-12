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Житель Прокопьевска находился в федеральном розыске за вымогательство

В ходе операции «Розыск» сотрудники новокузнецкой полиции задержали 31-летнего жителя Прокопьевска по подозрению в вымогательстве денег у новокузнецкого бизнесмена.

По версии следствия, мужчина в составе организованной группы вымогал деньги, в целях устрашения избил предпринимателя и членов его семьи, а также сжег принадлежащую бизнесмену технику.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В 2018 году трое членов группы были задержаны. Еще один подозреваемый, узнав об аресте сообщников, скрылся за пределами Кузбасса. Он был объявлен в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что мужчина может приехать в Новокузнецк в гости к бывшей сожительнице. За квартирой женщины было установлено наблюдение, и в результате молодчика задержали оперативники уголовного розыска.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении фигуранта возобновлено. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
12/11/2019
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