Житель Прокопьевска находился в федеральном розыске за вымогательство

В ходе операции «Розыск» сотрудники новокузнецкой полиции задержали 31-летнего жителя Прокопьевска по подозрению в вымогательстве денег у новокузнецкого бизнесмена.

По версии следствия, мужчина в составе организованной группы вымогал деньги, в целях устрашения избил предпринимателя и членов его семьи, а также сжег принадлежащую бизнесмену технику.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В 2018 году трое членов группы были задержаны. Еще один подозреваемый, узнав об аресте сообщников, скрылся за пределами Кузбасса. Он был объявлен в федеральный розыск.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что мужчина может приехать в Новокузнецк в гости к бывшей сожительнице. За квартирой женщины было установлено наблюдение, и в результате молодчика задержали оперативники уголовного розыска.



В настоящее время расследование уголовного дела в отношении фигуранта возобновлено. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Фото из открытых источников