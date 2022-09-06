Житель Томской области выплатил назначенный кузбасским судом штраф за незаконный оборот спиртсодержащей продукции

Как сообщил корреспонденту «Новостей Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области, штраф в размере 100 тысяч рублей Мариинский городской суд в Кузбассе назначил жителю Томской области за незаконный оборот более 400 литров спиртсодержащей продукции стоимостью более 300 тысяч рублей.

33-летний житель Томской области в середине февраля текущего года с целью извлечения материальной выгоды решил приобрести в Мариинском муниципальном округе Кузбасса спиртсодержащую продукцию. Для этого он договорился с продавцом, личность которого следствием установить не удалось, о приобретении спиртсодержащей жидкости. Позже обвиняемый приехал к месту встречи на автомобиле Toyota Lite Ace, и на обочине просёлочной дороги, находящейся недалеко от трассы «Томск-Мариинск», приобрёл 50 десятилитровых полимерных канистр со спиртсодержащей продукцией объёмом более 400 литров.

Через некоторое время, при возвращении домой в соседний регион, его автомобиль в рамках оперативных мероприятий был остановлен сотрудниками полиции, которые при осмотре автомобиля обнаружили незаконно приобретённую спиртсодержащую продукцию.

Позже экспертное исследование показало, что крепость этилового спирта в изъятой жидкости составила 95,7%, а общая стоимость изъятой спиртсодержащей продукции составила более 300 тысяч рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал в полном объёме и настаивал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Защитник поддержал ходатайство подсудимого, а государственный обвинитель не возражал против такого порядка постановления приговора.

Мариинский городской суд Кемеровской области, учитывая отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области от 5 сентября 2022 года, после разъяснения судебным приставом-исполнителем последствий неуплаты штрафа мужчина выплатил назначенный судом штраф в полном объёме.

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