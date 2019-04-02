Житель Топкинского района, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Топкинского района, обвиняемого в убийстве знакомого. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании 33-летнего знакомого. Мужчины испытывали трудности с жильем, поэтому оба проживали в гостинице, где они и познакомились. Во время застолья между ними произошла словесная ссора, во время которой 33-летний мужчина положил перед обвиняемым нож, заявив, что он не сможет убить человека. Не раздумывая, в ответ тот ударил его в живот. После чего, испугавшись содеянного, мужчина позвал на помощь работника гостиницы, которая вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не смогли, в реанимационном отделении он скончался. Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото из открытых источников