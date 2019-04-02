Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Житель Топкинского района, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Топкинского района, обвиняемого в убийстве знакомого. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании 33-летнего знакомого. Мужчины испытывали трудности с жильем, поэтому оба проживали в гостинице, где они и познакомились. Во время застолья между ними произошла словесная ссора, во время которой 33-летний мужчина положил перед  обвиняемым нож, заявив, что он не сможет убить человека. Не раздумывая, в ответ тот ударил его в живот. После чего, испугавшись содеянного, мужчина позвал на помощь работника гостиницы, которая вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его  не смогли, в реанимационном отделении он скончался. Подозреваемый  был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.   Фото из открытых источников

Происшествия
Топ
Топки
kuzbassnews.ru
02/04/2019
Происшествия
Топ
Топки
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Год после отставки: чем занимается и на что живёт Аман Тулеев
Ровно год назад жители Кемеровской области остались без губернатора Амана Тулеева. Больше 20 лет он...
В Кемерове затопило частный сектор
В Кемерове талые воды затопили частный сектор в Заводском районе города. Городские власти...
В Кузбассе подросток штурмовал многоэтажку без страховки
Первый человек-паук проснулся этой весной в Междуреченске. Видео, на котором запечатлен парень,...
Совладелец «Зимней вишни» стал крупнейшим инвестором Кузбасса
Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus