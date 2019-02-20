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Житель Топок осужден на 9,6 лет за убийство знакомой

46-летний житель города Топки признан виновным в убийстве 62-летней женщины.

По версии следствия, в апреле 2018 года мужчина распивал спиртное в компании 62-летней знакомой у себя дома. Во время застолья гостья оскорбила хозяина нецензурной бранью, тот в ответ несколько раз ударил ее ножом. От полученных ранений дама скончалась, и мужчина, испугавшись, вывез дело на тележке на обочину автодороги, где сбросил в канаву и прикрыл листами шифера, которые там лежали.

На следующий день тело женщины обнаружил местный житель и вызвал полицию. В это время родственники потерпевшей, обеспокоенные ее длительным отсутствием, уже начали поиски, но в сразу в полицию не обратились. После того как личность убитой была установлена и родственники получили информацию об обнаружении ее тела со следами насильственной смерти, они рассказали следователю, с кем обычно та употребляла спиртное.  В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал. Однако следствием были собраны неопровержимые доказательства его причастности к смерти потерпевшей. До приговора по ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.  

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kuzbassnews.ru
20/02/2019
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