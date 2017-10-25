Жителей Мариинска обеспечат резервным источником водоснабжения

Артезианская скважина глубиной 300 м и производительностью 240 куб. м воды в сутки появится в районе мариинской школы № 7. Работы по бурению идут полным ходом. Тестовый запуск объекта запланирован на середину ноября.

Район школы № 7 - один из активно строящихся в Мариинске. Скважина, которая ранее обслуживала эту часть города, находится в 3 километрах. Это не позволяло в полной мере новоселам пользоваться водой: разбор увеличивался, а технические способности водопроводной системы не позволяли подать необходимый объем воды. После ввода скважины водоснабжением будут бесперебойно обеспечены все жители района.

Всего в Мариинском районе на подготовку к зиме 2017-2018 годов предусмотрено 13 млн рублей. В том числе это деньги на решение задачи по дополнительному источнику воды в районе школы № 7 города. Кроме того, в ноябре бригада специалистов приступит к капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Красные Орлы и к гарантийному ремонту скважины в с. Малопесчанка.