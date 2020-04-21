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Жители и бизнесмены Кузбасса могут уменьшить счета на оплату электроэнергии

Кузбасский филиал Россети Сибирь напоминает потребителям о необходимости передать показания приборов учета за апрель. Это поможет специалистам произвести правильные расчеты и выставить корректные счета, в которых будет отражена плата только за реальное потребление электроэнергии. Это поможет избежать переплат.

В случае отсутствия показаний счетчиков законодательством предусмотрено начисление за электроэнергию, выполненное расчетным способом. Это может увеличивать платеж за свет на 30-50%, а получить завышенные счета за энергоресурсы в текущей ситуации – далеко не самый лучший выход.

- По действующим нормативным актам при отсутствии показаний у физического лица расчет платежа за электроэнергию сначала будет выполняться исходя из среднемесячных значений, а затем на основании нормативов, утвержденных в регионе. В случае отсутствия показаний у юридического лица расчет за потребленную электрическую энергию будет производиться по аналогичному периоду прошлого года, - напомнили в Кузбасском филиале компании.    

В расчетах с физическими лицами ресурсоснабжающие компании используют данные приборов учета, которые потребитель сообщил до 25 числа включительно. Поэтому энергетики рекомендуют кузбассовцам передать показания своих электросчетчиков за апрель до субботы.

Чтобы упростить в период самоизоляции процесс передачи данных приборов учета, можно воспользоваться дистанционными сервисами на сайте ПАО «Кузбассэнергосбыт» https://www.kuzesc.ru «Личный кабинет гражданам-потребителям», кнопка «Ввод показаний приборов учета», горячая линия: 8-800-200-36-56. Энергетики рекомендуют воздержаться от посещения офисов в период пандемии коронавируса и выбрать один из перечисленных способов передачи показаний. Расскажите об этих сервисах своим близким и помогите освоить их. Напоминаем, что через личный кабинет вы также можете оплатить электроэнергию.

Юридические лица должны передать сведения о своем энергопотреблении до конца месяца традиционными способами: посредством электронной почты или по номеру телефону, указанным в договоре.

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
21/04/2020
Общество
Экономика
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