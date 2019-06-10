Жители Киселевска попросили убежища в Канаде

Жители Киселевска разместили открытое письмо с обращением премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш.



"Уважаемый Антониу Гутерреш, в данный момент в России есть область, в которой сложилась ужасная экологическая ситуация. В Области живут порядка 2 миллионов человек. В нашем Киселевске – 90 тысяч человек. Варварская добыча угля открытым способом привела к экологической катастрофе этой зимой, когда весь мир говорил о черном снеге. Жители Киселевска не раз отправляли свои обращения президенту Владимиру Путину с мольбами о спасении, привлекали его внимание к проблеме, к сложившейся ситуации. Но, ни разу никто не получил никакого ответа.



Мы не просили личного ответа от В.Путина, но надеялись, что он заставит виновных не только прекратить загрязнять окружающую среду, но и обяжет виновных исправить ситуацию и компенсировать нанесенный ущерб.



Никаких ответов или действий мы не получали и не увидели. Мы не можем сказать, почему президент игнорирует проблему целой области, игнорирует тот факт, что наши города больше стали похожи на «душегубки», нежели на населенные пункты. Наша страна помогает многим другим странам, таким как Сирия, Донецкая область, Луганская область. Наше правительство прощает другим странам огромные долги, а про своих жителей Кузбасса – как будто забыли. А ведь мы тоже люди. И дети наши тоже живые. Мы не сделали никому ничего плохого, так почему же мы живем в таких невыносимых условиях?



Возможно, бездействие президента связано с тем, что до него не доходят наши письма и он не знает, что происходит в Кузбассе. Уважаемый Антониу Гутерреш, мы умоляем вас там, в ООН, рассказать о проблемах Кузбасса представителям России. Может так настоящая правда дойдет до Владимира Путина. Может так мы наконец достучимся до нашего президента и он спасет не только наш город, но и всю область. Хотя безрассудная добыча полезных ископаемых – это беда всей России, а добыча угля открытым способом привела к ситуации, которую мы, те, кто чувствует на себе последствия этой добычи, считаем настоящим геноцидом.



Мы устали ждать изменений. Они если и есть, то только в худшую сторону. Да и опасно ждать дальше: с каждым днем все хуже становится экология в нашем городе и области, а нас, людей, граждан этой страны, замечают все меньше и меньше, а людей погибает от болезней все больше. И, самое главное: мы не предаем свою страну. Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, как человеки, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская Федерация, значит мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят.



Нам сложно быть патриотами своей страны. Что значит Родина для человека? Земля, на которой он живет? У нас в Киселевске да и в Кузбассе земля нам не принадлежит, даже если она находится у нас в собственности. Любой кусок земли в любой момент могут отобрать для своих нужд владельцы угольных предприятий. Или сделать жизнь невыносимой на своем кусочке земли, так как рядом, иногда ближе 500 метров, выкапают разрез или сделают отвал, даже сели мы против. Как говорят нам угольщики, что прокуратура дает четкий ответ, что мнение людей на общественных слушаниях носит рекомендательный характер. Прямой пример тому то, что сейчас происходит на Красном Камне по отвалу «Северный». Все были против, а отвал с каждым днем становится все больше и больше. У нас нет земли, которую мы можем считать своей.



Может Родина – это друзья, коллеги? – Наши друзья либо умирают от болезней, либо уезжают из города, становясь теми самыми экологическими беженцами.



Может Родина - это президент России и наша власть? Как можно быть патриотом того или тех, кто не замечает, как мы живем, чем мы дышим, что мы пьем…"







Фото и видео: kiselevsknews.ru