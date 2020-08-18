Жители Кузбасса делают выбор между «электронной» и «бумажной» трудовой книжкой

Около 40% работающих кузбассовцев определились, электронный или бумажный носитель они выбирают для хранения информации о своей трудовой деятельности. Из них 26 тысяч выбрали электронный вариант, а 276 тысяч - бумажный.
Всего в Кемеровской области более 810 тысяч человек, за которых работодатели ежемесячно сдают сведения в ПФР. Из них более 300 тысяч уже написали заявления о выборе формы ведения трудовой книжки.
Если человек выберет «бумажный» вариант, то работодатель продолжит записывать все кадровые события на страницы трудовой книжки и при этом будет предоставлять сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде в ПФР.
Выбрав электронную форму, работник получает бумажную трудовую книжку на руки, хранит ее до достижения пенсионного возраста. Сведения о своей трудовой деятельности, произошедшие после написания заявления, он сможет получить в любой момент в личном кабинете на сайте ПФР в виде выписки. Её можно взять также у работодателя, в МФЦ, территориальных органах ПФР, на портале госуслуг.
В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте его работы, о его приеме и увольнении, наименовании должности (профессии), переводах на другую постоянную работу, а также наименование и реквизиты документов, являющихся основанием кадрового мероприятия.
Напомним, что до 31 октября 2020 года включительно работодатели обязаны письменно уведомить каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между "бумажной" и "электронной" трудовой книжкой. Заявление о своем выборе работники должны предоставить до 31 декабря нынешнего года. Если же работник не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
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