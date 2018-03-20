Жители Кузбасса не спешат в НПФ

В ходе переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК) в Отделение ПФР по Кемеровской области поступило 5553 заявления о переходе. Речь идет как о досрочном переводе пенсионных накоплений (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Количество заявлений от «досрочников» в Кузбассе составило 5127 заявлений, что на 14,4 % меньше, чем в 2016 г.

Предпочтения кузбассовцев при выборе страховщика в 2017 г. сложились следующим образом:

752 жителя области подали заявления о переходе из ПФР в НПФ (13,5%);

1601 заявление о переходе из НПФ в другой НПФ (28,8%);

3112 заявлений о желании перевести пенсионные накопления из НПФ в ПФР (56,1%);

88 граждан оставили пенсионные накопления в ПФР, сменив управляющую компанию (1,6%).

По 338 заявлениям граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не наступил срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в 2022 году.

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании по одобренным заявлениям в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.

Напомним: если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза в пять лет, пенсионные накопления гражданина переводятся в него без учета всего или части инвестдохода. ПФР рекомендует менять страховщика (пенсионный фонд) не чаще одного раза в пять лет, а при подаче заявления проверять его тип – на «срочный» или досрочный перевод, выбирая первое.

Подать заявление о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд можно тремя способами. Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Второй – через интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.