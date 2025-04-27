Жители Кузбасса приняли участие во Всероссийском субботнике

Свыше 151,9 тысячи кузбассовцев присоединились к Всероссийскому субботнику, который проводится в регионах России по инициативе Министерства строительства и ЖКХ РФ. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.



В Кузбассе были организованы масштабные работы по благоустройству городов, парков, береговых зон. Как подчеркнул губернатор Илья Середюк, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяется воинским захоронениям, мемориалам, а также прилегающим к ним территориям.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса