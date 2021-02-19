Жители Мариинского района передали в фонд библиотек более 1600 книг

В общероссийской акции «Дарите книги с любовью» приняли участие жители Мариинска, а также Суслово, Первомайки, Благовещенки, Малопесчанки, 2-ой Пристани, Приметкино, Красных Орлов, Калининского, Куркулей, Знаменки, Тенгулов. Всего было подарено 1620 экземпляров книг и журналов для детей и взрослых.
Книги пополнили фонды библиотек разных учреждений. Так 50 экземпляров художественной и научно-популярной литературы сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества передали в Белогородский детский дом. Студенты Мариинского педагогического колледжа получили от городской библиотеки имени Владимира Чивилихина 645 экземпляров книг.
Шестьдесят экземпляров художественной литературы российских и зарубежных авторов переданы в городскую библиотеку-филиал № 47 исправительной колонии № 1.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове около аэропорта имени Алексея Леонова создадут кольцевую развязку. На выполнение работ...
|
Около бассейна в центре кузбасской столицы началось строительство, и власти рассказали, что именно...
|
Жители Кедровки пожаловались на перебои с общественным транспортом по утрам. По их словам, из-за...
|
В Кузбассе сотрудник исправительной колонии № 22 Александр Шиляпов спас ребёнка, пострадавшего в...