Жители Мариинского района передали в фонд библиотек более 1600 книг

В Кемерове создадут кольцевую развязку около аэропорта В Кемерове около аэропорта имени Алексея Леонова создадут кольцевую развязку. На выполнение работ...

Театр и музей по проекту из Австрии появятся возле «Лазурного» в Кемерове Около бассейна в центре кузбасской столицы началось строительство, и власти рассказали, что именно...

Кемеровчане пожаловались на отсутствие автобусов в Кедровку Жители Кедровки пожаловались на перебои с общественным транспортом по утрам. По их словам, из-за...