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Жители Мариинского района передали в фонд библиотек более 1600 книг

В общероссийской акции «Дарите книги с любовью» приняли участие жители Мариинска, а также Суслово, Первомайки, Благовещенки, Малопесчанки, 2-ой Пристани, Приметкино, Красных Орлов, Калининского, Куркулей, Знаменки, Тенгулов. Всего было подарено 1620 экземпляров книг и журналов для детей и взрослых.
Книги пополнили фонды библиотек разных учреждений. Так 50 экземпляров художественной и научно-популярной литературы сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества передали в Белогородский детский дом. Студенты Мариинского педагогического колледжа получили от городской библиотеки имени Владимира Чивилихина 645 экземпляров книг.
Шестьдесят экземпляров художественной литературы российских и зарубежных авторов переданы в городскую библиотеку-филиал № 47 исправительной колонии № 1.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/02/2021
Культура
Мариинск
Новости Кузбасса

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