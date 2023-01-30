Жители Новокузнецка оценили экологические мероприятия на ЕВРАЗ ЗСМК

На ЕВРАЗ ЗСМК прошел экологический пресс-тур. В нем впервые поучаствовали активные жители города, которых волнуют проблемы экологии. Природоохранную деятельность комбината оценили и представители комитета охраны окружающей среды администрации Новокузнецка, депутаты.

Гости посетили две площадки, где реализуются основные экологические проекты: внедрение технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре и строительство очистных сооружений дебалансных сточных вод шламохранилища.

Переход на технологию конечного охлаждения коксового газа сократит специфические выбросы ароматических углеводородов от источников коксохимического производства в атмосферу на 85 %, или более чем 1 тыс. тонн в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около 2 млрд руб. На комбинате смонтировано технологическое оборудование, трубопроводы, резервуары. Ведется подготовка к запуску системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

Строительство очистных сооружений дебалансных сточных вод шламохранилища завершено. Установлено все технологическое оборудование. Резервуары заполнены водой, запущены в эксплуатацию смесители, отстойники, установки дозирования. Специалисты наблюдают за работой оборудования, подбирают реагенты и их дозировку. После многоступенчатой очистки вода будет соответствовать требуемым нормативам ПДК по всем веществам. В результате полной реализации природоохранного проекта ЕВРАЗ ЗСМК полностью прекратит сброс сточных вод в озеро Узкое, а вся очищенная вода будет возвращаться в производство. Производительность очистных сооружений составит 600 кубометров в час.

«ЕВРАЗ ЗСМК все природоохранные мероприятия реализует в срок. И уже есть результаты. К 2024 году ожидаем дальнейшее снижение выбросов в атмосферу и постепенный переход к замкнутому водооборотному циклу на комбинате», – отметила председатель комитета охраны окружающей среды администрации г. Новокузнецка Ирина Савина.

«Внимание общественности к нашему предприятию радует. Мы открыто рассказываем участникам пресс-тура о нашем производстве и экологических программах, отвечаем на интересующие вопросы. ЕВРАЗ вкладывает большие средства в экологию, и важно не только рассказывать об этом, но и показывать результаты нашей работы», – прокомментировал главный эколог службы охраны окружающей среды ЕВРАЗ ЗСМК Станислав Маренов.

За последние пять лет ЕВРАЗ ЗСМК снизил выбросы в атмосферу города еще на 47 тыс. тонн. Общие вложения комбината в природоохранные мероприятия за этот период составили более 2,8 млрд рублей. Еще более 9 млрд рублей планируется вложить до 2030 года.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь», управление по связям с общественностью