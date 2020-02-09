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Жители Тяжинского округа приняли участие во всероссийских лыжных соревнованиях

Участников XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» поприветствовал председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
В загородном лагере «Олимпиец» лыжная гонка прошла по пяти возрастным группам. В ходе соревнований все желающие могли сдать норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Каждому из участников гонки, прошедшему дистанцию, вручались сувениры. Для спортсменов и гостей мероприятия было организовано бесплатное горячее питание.
Победители лыжной гонки, занявшие 1-3 места, награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма, а также памятными медалями. В соревнованиях приняли участие 134 жителя Тяжинского округа.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/02/2020
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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