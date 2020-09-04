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Жители Тяжинского округа присоединились к всероссийской акции «Цветы памяти»

Активное участие в акции приняли работники центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. В память о тех, кто сражался за мир и победил, жители поселков Итатский, Листвянка, Октябрьский, сел Тисуль, Чулым, Преображенка, Старый Тяжин, деревень Почаевка, Старый Урюп, Изындаево опустили в воду венки из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой, символизирующей Дальневосточную Победу.
В Акимо-Анненском СДК прошел квест «Дальневосточная Победа», а в Прокопьевском секторе Сандайского СДК – мастер-класс по созданию макетов военной техники. В селе Новоподзорново в рамках празднования окончания Второй мировой войны работники культуры раздали листовки, в которых рассказывается о событиях тех лет.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/09/2020
Культура
Тяжин
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