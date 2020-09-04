Жители Тяжинского округа присоединились к всероссийской акции «Цветы памяти»

Отопительный сезон в Новокузнецке начнётся 9 сентября Со слов мэра циркуляция в теплосетях должна быть обеспечена к 8-му числу, а 9-го начнётся...

Отопительный сезон в Новокузнецке стартует раньше обычного Ежегодно отопительный сезон стартует тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже...

Волонтёры в Кузбассе просят помочь в поисках пропавшей школьницы Волонтёры «Лиза Алерт» просят помочь в поисках пропавшей в Новокузнецке 12-летней Аяны Саргуловой....