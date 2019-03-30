Жители Тяжинского района поддержали областную акцию «Кузбасс в порядке»

В субботнике приняли участие 563 человека: работники бюджетной сферы, представители предприятий и организаций, служащие, студенты, общественники. К акции также присоединились представители политических партий «Единая Россия» и КПРФ.
На субботнике было задействовано 8 единиц техники. В поселке Тяжинский основные работы по наведению порядка велись на центральных площадях, на территориях районного Дома культуры «Юбилейный» и Центра дополнительного образования, а также по улице Ленина. Участники акции рыхлили снег и убирали вытаявший мусор.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Центробанк лишил лицензии микрокредитную компанию, зарегистрированную в Кузбассе. Исключение из...
|
В Орджоникидзевском районе Новокузнецка задержали преступника, который забрался в чужой дом и стал...
|
Банк России исключил из госреестра сведения о 91 микрофинансовой организации. Среди них также и ООО...
|
В пятницу, 29 марта, на стене седьмого корпуса КузГТУ появится памятная доска с именем Евгения...