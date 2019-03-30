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Жители Тяжинского района поддержали областную акцию «Кузбасс в порядке»

В субботнике приняли участие 563 человека: работники бюджетной сферы, представители предприятий и организаций, служащие, студенты, общественники. К акции также присоединились представители политических партий «Единая Россия» и КПРФ.
На субботнике было задействовано 8 единиц техники. В поселке Тяжинский основные работы по наведению порядка велись на центральных площадях, на территориях районного Дома культуры «Юбилейный» и Центра дополнительного образования, а также по улице Ленина. Участники акции рыхлили снег и убирали вытаявший мусор.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/03/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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