Жители Тяжинского района поддержали областную акцию «Кузбасс в порядке»

Кузбасское бюро займов «Фортуна» исключено из госреестра Центробанк лишил лицензии микрокредитную компанию, зарегистрированную в Кузбассе. Исключение из...

Новокузнечанин залез в чужой дом и помыл посуду В Орджоникидзевском районе Новокузнецка задержали преступника, который забрался в чужой дом и стал...

Банк России исключил из госреестра кузбасскую МФО Банк России исключил из госреестра сведения о 91 микрофинансовой организации. Среди них также и ООО...