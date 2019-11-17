Жительница Березовского, обвиняемая в применении насилия к полицейскому, предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Березовского, обвиняемой в применении насилия и в оскорблении представителя власти.
По версии следствия, в сентябре 2019 года в полицию поступил сигнал, что 36-летняя женщина избила соседа.
Прибыв на указанный адрес, полицейский обратился к женщине с просьбой назвать свои анкетные данные, необходимые для ее опроса и установления обстоятельств произошедшего. Женщина, разозлившись, в присутствии других гражданских лиц высказалась в адрес полицейского грубой нецензурной бранью. На попытки инспектора успокоить ее, она не реагировала. После чего инспектор, придержав женщину за локоть, попытался посадить ее в служебный автомобиль для доставления в отдел, чтобы установить личность. В этот момент дамочка начала пинать стража порядка и бить его руками. Женщину удалось успокоить, она была доставлена в отдел.
Сейчас уголовное дело передано в суд.
Фото из открытых источников
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