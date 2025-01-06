Жительница Кузбасса, за короткое время изменив свой образ жизни, добилась восстановления в родительских правах

Весной 2024 года 32-летняя жительница Мариинска была ограничена в родительских правах в отношении троих детей в связи с неисполнением родительских обязанностей их по воспитанию и содержанию. Детей у нерадивой матери изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр, но за короткое время женщина изменила своё поведение, образ жизни и отношение к своим детям, в связи с чем обратилась в суд об отмене ограничения родительских прав и возвращении ей детей…

Из материалов гражданского дела следует, что весной 2024 года 32-летняя жительница Мариинска в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей была ограничена в родительских правах. Дети у неё были изъяты в связи с социально опасным положением. В квартире, где они проживали, был беспорядок. Продукты были, но в минимальном количестве. Старшие дети возрастом 9 и 12 лет были предоставлены сами себе, а младший 6-летний ребёнок не был устроен в детское дошкольное учреждение. Сама мать часто оставляла детей без присмотра на несколько дней. Всё это время младший ребёнок питался лишь макаронами, которые готовил себе сам.

Однако за несколько месяцев после ограничения в родительских правах женщина осознала свои ошибки, изменила поведение и отношение к своим детям. В последнее время она часто посещает детей, проживающих в детском доме. Дети хотят проживать с матерью.

В судебном заседании представители органов опеки не возражали против удовлетворения заявленных требований и представили заключение, согласно которому подтвердили изменение образа жизни матери детей. В связи с этим считают возможным восстановить женщину в родительских правах.

Не возражал восстановить женщину в родительских правах и прокурор, поскольку в результате рассмотрения дела были представлены доказательства об изменении её образа жизни, отношения к воспитанию и содержанию детей. В настоящее время женщина трудоустроена, имеет своё жильё, связь с детьми налажена.

В результате при установленных обстоятельствах суд посчитал целесообразным в интересах несовершеннолетних детей отменить ограничение родительских прав матери, возвратить детей, и освободить её от уплаты алиментов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд