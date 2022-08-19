Жительница Мариинска через суд взыскала с администрации около 57 тысяч рублей за повреждение своего автомобиля

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, суд пришёл к выводу, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилась дорожная выбоина глубиной около семи сантиметров, образовавшаяся в результате ненадлежащего состояния проезжей части дороги, допущенного по вине Мариинского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа.

Рассмотрев гражданское дело, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что около года назад водитель автомобиля Nissan Qashqai на одном из участков уличной дорожной сети допустила левым передним колесом наезд на выбоину шириной 56 см, длиной 80 см и глубиной около 7 см. В месте нахождения выбоины ограждения и предупреждающие знаки отсутствовали, хотя опасные для движения участки проезжей части должны быть оборудованы ограждениями. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю были причинены повреждения диска и покрышки переднего левого колеса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД не усмотрели вины водителя автомобиля в произошедшем, и вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. При этом ими было установлено нарушение требований к состоянию проезжей части, в результате чего ответчику было выдано предписание с предложением устранить сверхнормативные дефекты.

Также почти через месяц за неудовлетворительное содержание дорог структурное подразделение администрации, ответственное за содержание дорожной сети города, было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

А владелица автомобиля через несколько дней после ДТП направила ответчику уведомление о предстоящем осмотре транспортного средства, на который представитель ответчика явился, но акт осмотра транспортного средства подписывать отказался.

После расчёта экспертом стоимости причинённого автомобилю ущерба автолюбительница направила ответчику досудебную претензию о возмещении ущерба. Но добровольно ответчик возмещать ущерб отказался, в связи с чем жительница Мариинска обратилась с исковым заявлением в суд.

В судебном заседании представители Мариинского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа, не соглашаясь с исковыми требованиями, настаивали на том, что в произошедшем усматривается вина водителя автомобиля, а также посчитали сумму причинённого ущерба завышенной.

Однако суд пришёл к иному выводу.

«Признаков грубой неосторожности в действиях водителя автомобиля суд не усматривает … На данном участке дороги имеется небольшой пригорок, в связи с чем заметить выбоину, на которую был совершён наезд, невозможно», –говорится в решении суда.

В результате суд взыскал в пользу истца около 57 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость причинённого автомобилю ущерба, судебные расходы на проведение экспертизы, оплата юридических услуг, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с решением, Мариинское территориальное управление обжаловало его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

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