Жительница Шерегеша заказала убийство нелюбимого зятя

67-летняя женщина недолюбливала зятя. Неприязненные отношения привели к тому, что она решила избавиться от неугодного родственника. За вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Именно эту сумму дама озвучила знакомому, попросив найти исполнителя.

Знакомый обратился в полицию. В итоге, уже под руководством стражей порядка состоялась встреча между пенсионеркой и предполагаемым исполнителем убийства.

Женщина сообщила ему личные данные своего зятя и передала часть вознаграждения. И зять «безвестно исчез».

В июне 2018 года исполнитель сообщил заказчице о якобы совершённом убийстве, передал ей в подтверждение личные вещи «убитого» и получил оставшуюся часть вознаграждения. После этого подозреваемую задержали.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает органическим бредовым расстройством и в период инкриминируемого деяния не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

17 сентября суд признал пенсионерку невменяемой и назначил ей принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации в стационарных условиях общего типа.