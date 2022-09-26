Как сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, незаконно предоставленные без проведения торгов в аренду для складирования пиломатериала земельные участки, находящиеся в райцентре Чебулинского муниципального округа, были выявлены прокуратурой Чебулинского района. После выявления нарушений прокурор внёс представление главе района с требованием их устранения, но администрация с ним не согласилась, посчитав, что договоры аренды заключены законно. После этого прокурор Чебулинского района был вынужден обратиться в суд для признания спорных договоров аренды незаконными.

Как следует из материалов гражданского дела, в 2017 – 2018 годах по результатам открытого аукциона жительница Кузбасса Дарья Ли заключила с администрацией Верх-Чебулинского городского поселения договоры аренды трёх земельных участков общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Позже Дарья Ли без проведения торгов перезаключила договоры аренды этих же земельных участков с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Чебулинского муниципального округа в производственных целях и в целях складирования леса. И через некоторое время арендованные ею земельные участки были переданы в безвозмездное пользование ООО «ПТК Дело», директором которого она же и является, для организации деревообрабатывающего предприятия.

В результате проведённой прокуратурой Чебулинского района проверки соблюдения земельного законодательства были установлено, что перезаключение арендатором новых договоров аренды на указанные земельные участки без проведения торгов являлось незаконным. В связи с этим в декабре 2021 года прокурором главе Чебулинского муниципального района было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Вскоре из органа местного самоуправления был получен ответ, что требования прокурора оставлены без удовлетворения по причине законного заключения спорных договоров.

Однако суд в результате рассмотрения исковых требований пришёл к иным выводам.

Действительно, в соответствии с действующим законодательством у арендатора при наличии определённых условий существует преимущественное право на заключение договора на новый срок. Но доказательств наличия таких условий ответчиками предоставлено не было.

Исковые требования Прокурора Чебулинского района к Дарье Ли и Комитету по управлению муниципальным имуществом Чебулинского муниципального округа были удовлетворены судом.

Спорные договоры аренды были признаны недействительными, и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда женщина обязана возвратить структурному подразделению органа местного самоуправления спорные земельные участки площадью более 7 тысяч квадратных метров по акту приёма-передачи.

Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу 16 сентября 2022 года.