Жителя Тайги будут судить за убийство прохожего, которое он совершил 9 лет назад

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тайги, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, в феврале 2011 года обвиняемый с приятелями после употребления спиртного возвращался домой. В это время им навстречу шел прохожий, который случайно толкнул плечом одного из мужчин. Приятели стали высказывать ему претензии по данному поводу.
Во время конфликта обвиняемый достал отвертку, заточенную под шило, и несколько раз ударил ею незнакомца. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, а злоумышленник с места преступления скрылся. Тело потерпевшего обнаружили местные жители, вызвали полицию.
Подозреваемый покинул территорию области, его местонахождение было установлено только в декабре 2019 года.
Мужчина был задержан в Омске, где он проживал последние 2 года, работая разнорабочим. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.
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