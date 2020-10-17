Жизненно важная процедура гемодиализа стала доступнее в Кузбассе

Для пациентов, находящихся на лечении в отделении анестезиологии-реанимации Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, приобрели дополнительно два аппарата экстракорпоральной гемокоррекции. Современное оборудование стоимостью почти 4 млн рублей приобретено за счет средств медучреждения.
17/10/2020
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