Жизненно важная процедура гемодиализа стала доступнее в Кузбассе

Инвалида Сашу выгнали с работы после публикации ВашГород ру про «Газпромнефть» На днях журналист ВашГород.ру встретил одного из героев своих прежних публикаций — полысаевца Сашу...

В Кузбассе два человека погибли, врезавшись в отбойник Сегодня утром в Прокопьевске произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Трагедия...

14 человек получили вакцину от коронавируса в Кузбассе В Кузбассе уже 14 добровольцев поставили вакцину от коронавируса, о чем рассказала в пятницу, 16...