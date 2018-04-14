Золотая свадьба в Итате

Супруги Иван Петрович и Вера Адольфовна Буханченко из поселка Итатский Тяжинского района отметили золотую свадьбу.

Юбиляров поздравили начальник организационного отдела администрации Тяжинского муниципального района Елена Анатольевна Бондаренко, специалист отдела ЗАГС Елена Николаевна Яроцкая, а также глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский и председатель Совета народных депутатов Итатского городского поселения Валентина Николаевна Шатурина.

Иван Петрович Буханченко родился 2 октября 1949 года в деревне Старый Урюп. Родители его работали в колхозе. В семье было пятеро детей – четыре брата и сестра. Рос умным, любознательным ребенком. Все ему было интересно знать, до всего было дело. Иван Петрович закончил Старо-Урюпскую среднюю школу в 1964 году, и начал работать в колхозе имени «Кутузова» учетчиком-бригадиром. С 1984 года трудился в Итате в ПМК-3 водителем, мастером по участку. В 1991-2006 годах работал кочегаром на Итатском маслозаводе. Где бы ни трудился – везде заслужил почет и уважение. Самым первым своим правилом глава семейства считает постулат: «Не ленитесь говорить друг другу слова благодарности».

Вера Адольфовна родилась 30 августа 1947 года в деревне Черниговка Тяжинского района в семье колхозников. В семье воспитывались три сестры. Вера окончила Черниговскую восьмилетнюю школу, затем в 1964 году – Итатскую среднюю школу. Стала работать учителем начальных классов в деревне Самсоновка, была секретарем комсомольской организации.

В 1965 году поступила в Томский государственный университет на заочное отделение и была направлена в Старо-Урюпскую школу учителем (преподавала историю, биологию и немецкий язык). Она всегда занималась пропагандистской работой, ходила на животноводческие фермы рассказывала новости. Также участвовала в художественной самодеятельности в Доме культуры, хорошо пела, участвовала в сценках.

В 1970 году стала работать заведующей детским садом. Университет закончить не пришлось, вместо этого в Новокузнецком техникуме освоила специальность «бухгалтер-экономист». Перешла на работу в колхоз имени «Кутузова» экономистом. В 1982 году была награждена серебряной медалью ВДНХ. В 1984 году, после переезда в Итат, начала трудиться в ПМК-3. С 1987 по 2002 годы работала секретарем в Новомарьинском сельском совете. Вера Адольфовна всегда занимала активную жизненную позицию. Она всегда говорит молодёжи: «На работе нужно «гореть».

Однажды в Старо-Урюпской средней школе Вере Адольфовне дали задание нарисовать газету, а у нее это не получалось и знакомые посоветовали попросить помочь Ивана Буханченко. Он умело писал зубным порошком на ткани, хорошо рисовал и пел. Так и познакомились будущие супруги. Потом были совместные репетиции к праздничным концертам в Доме культуры. В 1968 году зарегистрировались в Кубитетском сельском совете.

В семье Ивана Петровича и Веры Адольфовны трое детей и пятеро внуков. Старшая дочь Елена, 1967 года рождения окончила Анжеро-Судженское медицинское училище, работает фельдшером высшей категории Итатской участковой больницы. Средняя Нина, 1971 года рождения окончила Кемеровский госуниверситет, работает заместителем директора по учебной работе Итатской средней школы, учитель русского языка и литературы. Сын Алексей, 1977 года рождения окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище и Кемеровский сельхозинститут, майор полиции Управления МВД России по городу Новосибирску.

Внучка Ольга Рунда окончила КемТИПП, работает ведущим специалистом на предприятии «Волков». Внук Дмитрий Рунда окончил Кемеровскую медицинскую академию по специальности врач-хирург, травматолог. С ноября 2017 года служит в рядах Российской Армии. Внучка Дарья Архипенко закончила юридический факультет Кемеровского госуниверситета, работает следователем в городе Новосибирске.

Супруги Иван Петрович и Вера Адольфовна Буханченко совместно проживают 50 лет под девизом: «уметь доверять, любить и прощать». Полвека они вместе в любви и согласии. Двери их дома всегда гостеприимно распахнуты для всех.