16 января на территории Новокузнецка прошел Единый день безопасности
Служба на улицах города была усилена дополнительными экипажами ДПС и производились сплошные проверки водителей в различных районах города. Экипажи были приближены также и к аварийно опасным участкам дорог.
Всего сотрудниками полиции пресечено 241 нарушение ПДД:
- 71 пешеход, в том числе есть и несовершеннолетние, нарушили правила перехода проезжей части;
- 25 водителей не уступили дорогу на пешеходных переходах;
- 19 водителей не соблюдали требования, предписанные дорожными знаками;
- 18 водителей забыли про ремень безопасности;
- 17 водителей нарушили правила маневрирования;
- 17 любителей тонировки получили к штрафу требование устранить данное правонарушение;
- 13 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 10 водителей управляли транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков;
- 10 водителей не соблюдали очередность проезда перекрестков;
- 7 водителей нарушили правила перевозки детей;
Также в ходе массовой проверки водителей группами нарядов выявлено 4 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.
Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области