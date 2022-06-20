Анатолий Серышев и Павел Акилин на ПМЭФ обсудили развитие электроэнергетики в Сибири

В рамках работы XXV Петербургского международного экономического форума полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин провели рабочую встречу.

Они обсудили вопросы обеспечения надёжного электроснабжения субъектов Федерации округа. Глава компании «Россети Сибирь» сообщил полпреду, что в 2022 году инвестпрограмма компании для 9 регионов присутствия запланирована в объёме 9 миллиардов рублей. Большая часть этих средств направлена на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, существенная часть идёт на льготное технологическое присоединение потребителей.

Павел Акилин отметил: для обеспечения надёжности энергоснабжения потребителей важна совместная с региональными органами власти работа по подготовке целевых программ модернизации и повышения надежности электрооборудования, с возможным привлечением средств из федерального бюджета.

Анатолий Серышев подчеркнул, что организация бесперебойного энергоснабжения на территории субъектов РФ является безусловным приоритетом. Например, в настоящее время в регионах Сибири более 1,3 тысячи километров линий электропередачи и 2 тысячи трансформаторных подстанций, не имеющих собственника. Для обеспечения безаварийной работы таких объектов необходимы дополнительные усилия региональных органов власти, органов местного самоуправления, с привлечением ресурсов крупных сетевых компаний.

Среди других тем встречи – автоматизация электросетевого комплекса, в том числе внедрение импортозамещающих технологий на генерирующих объектах и сетевом хозяйстве. Также Анатолий Серышев и Павел Акилин рассмотрели вопросы развития электротранспортной инфраструктуры. Как было отмечено, в ближайшее время компания «Россети Сибирь» планирует установку новых зарядных станций для электромобилей в регионах присутствия, что простимулирует рост числа электротранспорта и положительно скажется на экологии сибирских мегаполисов – сейчас в регионах Сибири энергокомпанией установлены 22 электрозарядные станции, до конца года их число планируется увеличить до 88.