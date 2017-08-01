Дорожный ремонт

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В селе Преображенка Тяжинского района по улице Весенняя проложили новый асфальт.
Глава Преображенского сельского поселения Виктор Николаевич Божко отметил, что за 26 лет асфальтовое покрытие пришло здесь в полную негодность. Поэтому местные власти, посоветовавшись с жителями села, приняли решение заасфальтировать улицу на протяжении более 400 метров.
На эти цели из местного бюджета было выделено 604 тыс. рублей. Работу выполнили специалисты ОАО «Тяжинское ДРСУ».
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