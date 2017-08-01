Дорожный ремонт

Двое пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Юргинском районе Пьяный мужчина-водитель японской иномарки Nissan Tiida стал виновником дорожно-транспортного...

Под Кемерово в страшном ДТП с фурой погиб человек Жуткая авария на кузбасской трассе с участием грузовика и легковушки унесла жизнь водителя. Вчера,...

Пьяная 17-летняя девушка угнала Honda Fit у подруги в Кузбассе Пьяная 17-летняя девушка угнала легковую иномарку Honda Fit у своей 18-летней подруги в городе...