Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Дорожный ремонт

В селе Преображенка Тяжинского района по улице Весенняя проложили новый асфальт.
Глава Преображенского сельского поселения Виктор Николаевич Божко отметил, что за 26 лет асфальтовое покрытие пришло здесь в полную негодность. Поэтому местные власти, посоветовавшись с жителями села, приняли решение заасфальтировать улицу на протяжении более 400 метров.
На эти цели из местного бюджета было выделено 604 тыс. рублей. Работу выполнили специалисты ОАО «Тяжинское ДРСУ».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/08/2017
Общество
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Двое пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Юргинском районе
Пьяный мужчина-водитель японской иномарки Nissan Tiida стал виновником дорожно-транспортного...
Под Кемерово в страшном ДТП с фурой погиб человек
Жуткая авария на кузбасской трассе с участием грузовика и легковушки унесла жизнь водителя. Вчера,...
Пьяная 17-летняя девушка угнала Honda Fit у подруги в Кузбассе
Пьяная 17-летняя девушка угнала легковую иномарку Honda Fit у своей 18-летней подруги в городе...
В Кузбассе ищут пропавшего 64-летнего мужчину
В Калтане пропал без вести 64-летний Геннадий Васильевич Высоцкий. 30 июля он ушёл из дома по улице...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus