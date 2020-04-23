Как выбрать семена для посадки

Весной пробуждается природа и вместе с ней «просыпаются» дачники — огородники и чем ярче светит солнце, тем активнее дачные работы. Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля советует дачникам и огородникам не надеяться только на производителей при приобретении семян цветочных и овощных культур, ведь именно от качества посевного материала напрямую зависит конечный результат, и предлагают несколько основных правил при покупке семян:

Внимательно изучите информацию на пакетиках с семенами. На пакете обязательно должен быть указан адрес организации-производителя, вес, год урожая семян, масса и дата их упаковки. При покупке семян обратите внимание на название сорта, сорт должен быть включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (данный реестр Вы можете посмотреть на сайте https://gossortrf.ru/gosreestr.html ). Это говорит о том, что он прошел испытания в климатической зоне и разрешен к применению на территории Российской Федерации в зависимости от зон. В противном случае — это значит, что он не прошел первичное семеноводство и в природе такого сорта не существует. Также сортовая принадлежность, происхождение и посевные качества семян должны быть удостоверены оригиналом документа или копией документа, заверенной печатью органа, его выдавшего. Семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные качества. После покупки обязательно сохраняйте чек и упаковку. Если приобретенные семена окажутся невсхожими или с низкой всхожестью, гораздо проще будет разговаривать с реализаторами семян и отстоять свои права имея на руках чек о покупке.

Как показывает практика, под красочной или простой упаковкой могут оказаться просроченные семена, некондиция (семена, не соответствующие качественным показателям действующих стандартов), пересортица (когда один сорт продается под видом другого) или, что еще страшнее вместе с семенами культурных растений могут оказаться другие — опасные семена сорных карантинных растений.

Так, например семена некоторых карантинных сорных растений схожи с семенами овощных культур семейства Зонтичные (укроп, морковь, петрушка, сельдерей, фенхель, кориандр) и часто на огороде у дачников вместо укропа, моркови вырастают карантинные сорняки, такие как повилики, амброзия полыннолистная, горчак ползучий (розовый), паслен колючий.

При обнаружении на вашем садовом участке растений предположительно похожих на карантинные сорняки Вы можете обратиться за консультацией в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по телефону 8(3842)36-15-80 или по электронной почте: karantin.kemerovo@rsn42.ru