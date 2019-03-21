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Кемеровское УФАС в суде отстояло права жителя новокузнецкого района в споре с МРСК Сибири

Арбитражный суд Кемеровской области признал законным и обоснованным штраф Кемеровского УФАС России в размере 600 тысяч рублей, выданный ПАО «МРСК Сибири». Заключительное заседание состоялось 20 марта.

В июне 2018 года управление установило нарушение требований Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии. Ответственность за это предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.

Управление сумело отстоять точку зрения заявителя, который пожаловался на постоянное отключение электричества в связи с проведением ремонтных работ в населенных пунктах Загорского сельского поселения, о которых ПАО «МРСК Сибири» не размещает информацию на своем сайте. Такая ситуация длилась в Новокузнецком районе несколько лет. Орган местного самоуправления письмами физическому лицу также подтвердил факты ненадлежащего оказания услуг по передаче электрической энергии и систематических отключений в связи с большим объемом проведения ремонтных работ. Доказательств своевременного информирования потребителей об отключениях общество в процессе рассмотрения административного дела не предоставило.

Антимонопольный орган оштрафовал сетевую компанию на 600 тысяч рублей с учетом ранее выданных штрафов за аналогичные нарушения. ПАО «МРСК Сибири», не согласившись с постановлением Кемеровского УФАС, пыталось оспорить выводы управления, однако не смогло доказать своей невиновности в судебном порядке.

 

Для справки: Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861.

Согласно  п. 15 этих Правил при исполнении договора о передаче сетевая организация в порядке и сроки, установленные договором, обязана информировать потребителя услуг <…> об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору.

Согласно пункту 31 (6) <…> допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Согласно ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ повторное <…> нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа <…> к <…> электрическим сетям <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
21/03/2019
Общество
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