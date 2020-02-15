Кузбасс готовится к половодью

В Администрации области прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное пропуску ледохода и паводковых вод, под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в феврале 2020 год средняя месячная температура воздуха в Кузбассе составит от -10 до -14, что выше нормы на 3-4 градуса. Также по прогнозу будет превышение нормы осадков. И.о. начальника Кемеровского гидрометцентра Анатолий Ильин сообщил, что в ряде территорий значительно превышена норма высоты снежного покрова (Тисульский, Таштагольский, Яйский, Крапивинский районы, город Тайга и др.) и запаса воды в снежном покрове. Также по предварительному прогнозу вскрытие рек ожидается раньше обычного срока, на конец марта – начало апреля.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Евгений Дедюхин доложил, что с учетом анализа многолетних наблюдений, в текущем году возможны подтопления населенных пунктов в Новокузнецком, Таштагольском и Мариинском районах, в Кемеровском муниципальном округе, а также в Новокузнецке, Калтане, Междуреченске, Осинниках, Мысках и Белове.