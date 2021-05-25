Кузбасские спецназовцы борются за победу всеармейского этапа конкурса «Отличники войсковой разведки»

На полигоне Новосибирского высшего военного командного училища проходит всеармейский этап международных соревнований «Отличники войсковой разведки – 2021». В состязаниях приняли участие две команды войск национальной гвардии Российской Федерации, одну из которых представляют военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс».

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 200 военнослужащих в составе 10 команд: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного флота, воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

В течение 10 дней разведчикам предстоит соревноваться на пяти этапах конкурса, таких как «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач». По результатам трех прошедших этапов кузбасские спецназовцы занимают третье место. Соревнования на лучших разведчиков России продлятся до конца недели.