На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» отремонтировали два участка дорожного полотна

Оба объекта общей протяженностью 10,5 км введены в эксплуатацию. В том числе первый, семикилометровый участок расположен в 19 км от Кемерова, второй - на выезде из Юрги.

На обоих участках проложили выравнивающий слой, провели поверхностную обработку, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью и нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

В настоящее время на трассе Р-255 «Сибирь» в границах Кузбасса ведутся ремонты на объектах в Чебулинском районе, на обходе областного центра и в Юргинском районе. В том числе капремонт автодороги на обходе Кемерова с 0 по 18 км, от Суховской развязки (от 18 до 36 км - до Топкинского кольца - ремонт проведен в прошлом году). В Чебулинском районе - на участке 404-423 км (переходящий объект, сдача в 2018 году) и на участке 423-433 км. В Юргинском районе идет ремонт моста через реку Чубур.