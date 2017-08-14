Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» отремонтировали два участка дорожного полотна

Оба объекта общей протяженностью 10,5 км введены в эксплуатацию. В том числе первый, семикилометровый участок расположен в 19 км от Кемерова, второй - на выезде из Юрги.

На обоих участках проложили выравнивающий слой, провели поверхностную обработку, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью и нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

В настоящее время на трассе Р-255 «Сибирь» в границах Кузбасса ведутся ремонты на объектах в Чебулинском районе, на обходе областного центра и в Юргинском районе. В том числе капремонт автодороги на обходе Кемерова с 0 по 18 км, от Суховской развязки (от 18 до 36 км - до Топкинского кольца - ремонт проведен в прошлом году). В  Чебулинском районе - на участке 404-423 км (переходящий объект, сдача в 2018 году) и на участке 423-433 км. В Юргинском районе идет ремонт моста через реку Чубур.

Общество
Верх-Чебула
Кемерово
Юрга
kuzbassnews.ru
14/08/2017
Общество
Верх-Чебула
Кемерово
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанам надоело вечное озеро на «зебре» в центре города
Стоит отметить, что жители областной столицы не первый раз жалуются на плохо работающую ливневую...
О правилах ориентирования в лесу напоминают спасатели
Несчастные случаи, связанные с потерей людей в тайге, вполне можно предотвратить, считают тюменские...
В Кузбассе назначили начальника областного департамента промышленности
В Кузбассе на должность начальника областного департамента промышленности назначили Леонида...
О правилах ориентирования в лесу напоминают спасатели
Несчастные случаи, связанные с потерей людей в тайге, вполне можно предотвратить, считают тюменские...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus