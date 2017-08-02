На переезде 415 км станции Калтан проводятся работы по капитальному ремонту железнодорожного пути



Новокузнецкая дистанция пути проводит на переезде 415 км работы по капитальному ремонту железнодорожного пути по следующему графику (время местное):



- в ночь со 2 августа 2017 с 22-00 на 3 августа 2017 до 07-00;



- в ночь с 14 августа 2017 с 22-00 на 15 августа 2017 до 07-00;



- в ночь с 16 августа 2017 с 22-00 на 17 августа 2017 до 07-00;



- в ночь с 18 августа 2017 с 22-00 на 19 августа 2017 до 07-00;



- в ночь с 4 сентября 2017 с 22-00 на 5 сентября 2017 до 07-00;



- в ночь с 6 сентября 2017 с 22-00 на 7 сентября 2017 до 07-00;



- в ночь с 8 сентября 2017 с 22-00 на 9 сентября 2017 до 07-00;



- в ночь с 10 сентября 2017 с 22-00 на 11 сентября 2017 до 07-00.



В указанные даты по железнодорожному переезду 415 км станции Калтан движение автотранспорта через переезд производиться не будет, в экстренных случаях (скорая помощь, пожарная машина и т.п.) возможен объезд места производства работ через железнодорожные переезды 417 км, 413 км.