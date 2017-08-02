Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На переезде 415 км станции Калтан проводятся работы по капитальному ремонту железнодорожного пути


Новокузнецкая дистанция пути проводит на переезде 415 км работы по капитальному ремонту железнодорожного пути по следующему графику (время местное):
 
- в ночь со 2 августа 2017 с 22-00 на 3 августа 2017 до 07-00;
 
- в ночь с 14 августа 2017 с 22-00 на 15 августа 2017 до 07-00;
 
- в ночь с 16 августа 2017 с 22-00 на 17 августа 2017 до 07-00;
 
- в ночь с 18 августа 2017 с 22-00 на 19 августа 2017 до 07-00;
 
- в ночь с 4 сентября 2017 с 22-00 на 5 сентября 2017 до 07-00;
 
- в ночь с 6 сентября 2017 с 22-00 на 7 сентября 2017 до 07-00;
 
- в ночь с 8 сентября 2017 с 22-00 на 9 сентября 2017 до 07-00;
 
- в ночь с 10 сентября 2017 с 22-00 на 11 сентября 2017 до 07-00.
 
В указанные даты по железнодорожному переезду 415 км станции Калтан движение автотранспорта через переезд производиться не будет, в экстренных случаях (скорая помощь, пожарная машина и т.п.) возможен объезд места производства работ через железнодорожные переезды 417 км, 413 км.

 

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
02/08/2017
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове водитель на «Волге» сбил маленькую девочку
В Кемерове днем во вторник, 1 августа, маленькая девочка попала под колеса автомобиля. В Кировском...
В Кемерове почти два месяца ищут пропавшую девушку
В Кемерове на протяжении более чем двух месяцев ищут пропавшую девушку. По информации полиции,...
Житель Тайги предстанет перед судом из-за нецензурной брани
В Кемеровской области перед судом предстанет житель Тайги. Будучи в состоянии алкогольного...
Кузбасс: водитель без прав устроил ДТП и скрылся с места происшествия
В Кузбассе мужчина-водитель без прав на легковом автомобиле ВАЗ-2109 устроил дорожно-транспортное...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus