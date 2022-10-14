Около десятка социальных и пенсионных выплат могут получать отцы в Кузбассе

16 октября в России отмечается День отца. Накануне праздника Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает папам об их пенсионных правах и возможности получить поддержку от государства.

Отец детей может получить материнский (семейный) капитал (МСК). Это произойдет в случае утраты матерью права на получение МСК. Также получить капитал может отец-единственный усыновитель:

- первого ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года);

- второго или последующего ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года).

Бывают случаи, когда в семье малыша воспитывает отец. Время такого ухода (с даты его рождения и до достижения им возраста полутора лет) мужчине засчитают в страховой стаж, если имеется письменное согласие матери ребенка на зачет периода такого ухода в стаж отца, а также при условии, что периодам ухода предшествовали или за ними следовали периоды работы любой продолжительности. По закону в страховой стаж подлежат зачету периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Также в Кемеровской области, как и в России, за каждый год ухода за детьми папе начислят пенсионные коэффициенты, которые влияют на размер его будущей пенсии. Например, за 1 год ухода за первым ребенком начислят 1,8 коэффициентов, за вторым ребенком – 3,6, а за третьим или четвертым ребенком – уже 5,4.

Если отец воспитал ребенка – инвалида (инвалида с детства) до 8 лет, то в случае отказа матери этого ребенка от досрочной страховой пенсии по старости в пользу отца, либо отсутствия матери по причине ее смерти, отцу может быть назначена пенсия по старости – по достижении возраста 55 лет.

Если у мужчины-пенсионера на иждивении находятся дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, то данное обстоятельство даёт право пенсионеру обратиться за установлением повышенной фиксированной выплаты к пенсии. С 01.06.2022 размер повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом 1 иждивенца составляет 2406,91 рублей.

Также повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается родителям-опекунам недееспособных инвалидов с детства (если они не находятся на полном государственном обеспечении).

Не оставлена без внимания и категория трудоспособных отцов, которые не имеют возможности трудиться, по причине осуществления ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы.

Ежемесячная выплата неработающему трудоспособному отцу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы составляет 13000 рублей (с учетом районного коэффициента в Кузбассе).

Ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет семьям с невысоким доходом в Кемеровской области может получать не только мать, но и отец ребенка. Условия для установления выплаты одинаковые, как для мужчин, так и для женщин:

- ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. В Кузбассе он равен 12667 руб.;

- собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;

- заявитель и дети являются гражданами РФ, постоянно проживающими в России. Подробнее о выплате можно узнать в специальном разделе на сайте ПФР.

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