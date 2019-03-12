Прокуратура выяснила причины выпадения черного снега в Киселевске и Прокопьевске

После публикации в средствах массовой информации материалов о выпадении черного снега в двух городах Кузбасса Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

В феврале 2019 года угольная пыль была в воздухе на территории Киселевска и Прокопьевска.

Прокуратурой проведена проверка в отношении ООО «Обогатительная фабрика «Черкасовская» (г. Киселевск) и ООО «ГОФ Прокопьевская» (г. Прокопьевск).

Выяснилось, что эти юридические лица осуществляют производственную деятельность, в том числе по приему и отгрузке угля на территории жилой застройки, превышая установленные для предприятий нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по взвешенным веществам (пыль), а также по углероду (саже).

Ранее уже сообщалось об обращении природоохранного прокурора с иском в суд о приостановлении эксплуатации ООО «ОФ «Черкасовская» источников негативного воздействия. В настоящее время оно рассматривается Киселевским городским судом.

Кроме того, 21.02.2019 природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области для рассмотрения.

ООО «ГОФ Прокопьевская» также допущено превышение нормируемых показателей вредных веществ в атмосферном воздухе, в том числе в связи с отсутствием пылеулавливающего оборудования на погрузочной станции, непроведением в полном объеме работ по пылеподавлению.

Природоохранный прокурор 04.03.2019 внес генеральному директору ООО «ГОФ Прокопьевская» представление и потребовал устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Постановлением Рудничного районного суда г. Прокопьевска от 01.03.2019 по материалам территориального отдела Роспотребнадзора ООО «ГОФ Прокопьевская» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.

По факту загрязнения атмосферного воздуха на территории Киселевска и Прокопьевска ГУ МВД по Кемеровской области 19.02.2019 и 25.02.2019 возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), производится предварительное расследование.

Кроме того, 04.03.2019 Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор внес исполняющему обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Кемеровской области представление об устранении нарушений закона в связи с непринятием данным органом федерального государственного экологического надзора всех необходимых мер, предусмотренных законодательством, для пресечения ООО «ОФ «Черкасовская» и ООО «ГОФ Прокопьевская» нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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