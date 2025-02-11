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Росгвардейцы задержали новокузнечанина, из-за которого пострадала его возлюбленная

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который напал на сожительницу из-за ссоры.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 53-летней хозяйки квартиры на улицу Чернышева. В жилище стражи правопорядка задержали 41-летнего новокузнечанина, который ранее мог устроить дебош в квартире гражданки и причинить ей физический вред.

По предварительной информации, между ранее судимым нетрезвым мужчиной и его сожительницей возник словесный конфликт. В результате ссоры горожанин нанес удар по лицу женщины. Для пресечения дальнейших противоправных действий хозяйке жилища понадобилась помощь экипажа Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/02/2025
Происшествия
Новокузнецк
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